中國暫停鐵路貨運 立陶宛：影響不大

中國早前不滿立陶宛將與台灣互設代表處，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛駐華大使返國。中國國企中鐵集裝箱(CRCT)近日告知立陶宛客戶，暫停直達立陶宛的鐵路貨運，至另行通知。

《波羅的海通訊社》(BNS)取得中鐵集裝箱發給客戶的通知信件，提到由於立陶宛與中國的政治情勢緊張，將取消本月底及9月的鐵路貨運班次，包括直達立陶宛首都維爾紐斯的班次，直至另行通知。

立陶宛駐華大使館仍未接獲相關通知，負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊認為，中方的決定有政治考量，稱對中鐵集裝箱而言，中斷貨運班次損失不大，相較於令中共生氣，有關損失是風險較小的選項。

立陶宛鐵路：貿易來往額並不大

立陶宛駐中國官員尚未接獲正式通知，負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊Ramunas Rimkus認為，中國企業的決定是出於政治考慮。

立陶宛鐵路表示，由於兩國貿易來往額並不大，影響並不大。

根據聯合國資料庫COMTRADE顯示，2020年中國對立陶宛的出口貿易額近14億美元，立陶宛對中國則不到4億美元。

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