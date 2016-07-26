中國正式提出申請加入CPTPP

中國正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)。

商務部長王文濤星期四向CPTPP保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交中國正式申請加入的書面信函。兩人並舉行電話會議，就中方正式申請加入的後續工作進行溝通。

不過日本電視台新聞網(NNN)報道，今年CPTPP委員會的主席國日本認為有必要觀察中國能否遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重立場。

CPTPP前身TPP原為美國抗衡中國工具

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」TPP，是美國前總統奧巴馬政府時期專門打造的在經濟層面抗衡中國的工具，奧巴馬曾直言「不能讓中國這樣的國家書寫全球貿易規則」。但在特朗普上台後，在2017年退出TPP。2018年底，以日本為首，加拿大、澳大利亞、智利、新西蘭、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯等11國將協定改組為CPTPP，覆蓋4.98億人口，生產總額達11萬億美元，佔全球生產總值約13%。