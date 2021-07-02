中國氣象局料本月打3次風 華南有熱浪

中國氣象局今日舉行記者會，介紹本月氣候趨勢預測及防汛減災建議，預計本月有2至3個熱帶氣旋登陸或影響中國沿海地區，需防範暴雨、大風和風暴潮。氣象局又預計，本月江南、華南等地氣溫偏高，超過攝氏35度的高溫日子較常年同期多，有階段性高溫熱浪，需做好電力供應及中暑民眾增加的應急準備工作。

農業地區氣候方面，內地大部分農區氣溫接近常年同期或偏高，降雨量接近常年同期或偏多。其中東北地區、內蒙古東部、華北、西南地區東部等地降雨偏多，部分農田或現濕漬害及洪澇災害，雨後需加強排澇降漬等工作；江南東南部降雨將偏少，部分地區或現高溫伏旱，需科學用水，做好防旱工作。

4月以來廣東平均氣溫歷來最高

另外，氣象局指，4月1日入汛以來，截至本月1日，內地平均氣溫16.3度，較常年同期高0.5度，其中廣東平均氣溫是1961年有氣象紀錄以來最高；內地平均降雨量212.7毫米，較常年同期少2.2%，其中中東部地區少二至五成，但內蒙古東北部、遼寧南部等地多五成至1倍，局部地區更多超過1倍。

氣象局又總結上月天氣，指江南、華南等地暴雨較為頻繁，其中廣東惠州龍門龍華鎮上月1日最大3小時雨量為400.9毫米，破全省紀錄；上月26至本月1日，南方出現最強降雨。上月中旬，內蒙古東北部和黑龍江西部持續降雨，黑龍江塔河(64.4毫米)及北極村(59.5毫米)降雨量均破當地6月單日降雨量紀錄；嫩江出現今年第1號洪水。