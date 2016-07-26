中國管制尿素出口 南韓爆搶購潮擬從澳洲進口

中國因煤炭價格上升及電力短缺，加強管制尿素出口，主要進口國南韓受影響，可能從澳洲進口尿素溶液，解決燃眉之急。

《韓聯社》引述消息，目前南韓國內生產車用尿素溶液的尿素原料庫存，可能在本月尾見底，令柴油貨車等運輸物流停擺，農業亦會受影響。

南韓政府啟動緊急應變機制，研究國內工業用尿素溶液庫存能否改用於車輛，並決定動用軍用運輸機，從澳洲進口2萬公升尿素溶液。

汽車尿素價飆升近12倍

尿素廣泛用於農業及汽車，其中汽車用尿素通常用於柴油發動機中，用來減少柴油車尾氣中的氮氧化物污染的液體。南韓於2015年強制規定所有柴油車都必須使用尿素控制廢氣排放。根據韓國政府數據顯示，截至8月，南韓登記的機動車輛當中有40%使用柴油引擎。南韓使用的尿素倚賴中國出口。根據產業通商資源部數據，在今年1月至9月期間，多達97%尿素來自中國。

根據當地電視台報導，車用尿素過去10公升要價1萬韓圜，折合約65港元，目前於二手市場已經飆升至12萬韓圜，折合約790港元，升近12倍。加油站也紛紛掛上「尿素售罄」的告示牌，先前囤貨的人則大幅加價販賣。

韓國總統府發言人樸洙賢早前表示，青瓦台已成立項目小組，與中國等出口國家啟動外交斡旋，以確保尿素供應充足，同時計劃透過外交渠道，與俄羅斯、中東及越南等國家協商進口尿素，解決尿素供應單一的問題。

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