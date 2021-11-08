中國限出口尿素｜文在寅：動員一切外交力量搜購 從澳洲急運2.7萬公升尿素

南韓尿素斷供危機持續發酵，因中國從上月15日起限制出口「尿素」等化肥，依賴中國有關出口的南韓出現車用尿素溶液短缺，影響柴油貨車、公共巴士等運作，可危及各行業物流，甚至關乎消防車出動。尿素溶液即柴油機尾氣處理液，用於清除柴油車排出的氮氧化物，以及減少工廠排放，若運送汽油和其他燃料到油站的貨車停擺，將無燃料供應，影響各行業的物流，衍生的成本負擔最後致物價上漲。面對「尿素荒」，總統文在寅呼籲國民毋須過分擔心，政府將調動庫存，動員一切外交力量確保海外貨源。軍方消息透露，軍方擬在明日調派KC-330空中加油機往澳洲運載2.7萬公升尿素，最快在周四運抵南韓。但因穿越領空等問題，各部門仍在磋商中。當局下周亦會從越南進口200噸尿素，並正與10個國家洽購，期望今年內能進口數以千噸尿素。

中國外交部稱重視韓方尿素需求

南韓對中國尿素依賴度極高，佔整體進口量的三分二，而中國近期停止從澳洲進口煤炭後加強了對化肥類出口商品的監管，導致南韓從中國入口尿素停擺。文在寅今日召開國務會議時，除了叫民眾不要過分擔心，還指示有關部門徹底調查對特定國家進口依賴度過高的產品，建立起嚴密的管理系統。韓聯社就事件聯絡中國外交部，外交部以書面形式回復稱，中方重視韓方需求，正積極與韓方協商解決。回復又指，中方調整尿素等相關必須實施檢驗的進出口商品目錄，是出於完善管理的需要，不針對特定國家。

韓政府查獲入口商囤積3000噸尿素

南韓國稅廳和海關等多個部門亦組成了31個執法小組，巡查是否有人囤積尿素和倒賣，結果發現一家尿素進口商擁有3,000噸進口尿素，且未有馬上投放市場，其中工業尿素1,000噸，其餘2,000噸是車用尿素原料。車用尿素原料中的700噸將於明日運往國內一間大廠投入生產車用尿素溶液，成品本周可投放市場，預計可供全國車輛使用3天以上。其餘尿素也將迅速投入生產，全部製成車用尿素溶液後可供全國車輛使用9天左右。當局也檢視了全國消防部門的車用尿素存量，6,700多輛消防車中有4,400輛使用車用尿素，庫存可供使用3至4個月。

尿素漲價轉嫁工人 韓貨運工會擬罷工

南韓出現「尿素荒」令物流行業面臨衝擊，南韓有貨運工會今日表示，將從本月底起開始首輪大罷工，從下月起實施第二輪大罷工。工會指「尿素荒」與安全運費制度是兩碼事，而尿素溶液漲價的負擔被轉嫁到工人身上，罷工在所難免。若缺乏恰當政策，為了減低漲價帶來的負擔，貨運工人不得不選擇超載等各種非常手段。

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