中國首家！四川LEGOLAND計劃2023年10月開幕

中國首家樂高樂園(LEGOLAND)將於2023年10月在四川眉山開幕！當地今日舉行四川樂高樂園度假區園區規劃發布會，介紹度假區將由1座樂高樂園、1座樂高樂園水上樂園，以及擁有500間客房的2座樂高主題酒店組成，佔地約57萬平方米，總投資約55億元人民幣，目前建設順利，計劃於2023年10月投入營運。屆時四川將成為中國西部地區首個擁有國際親子家庭娛樂主題樂園度假區的省份。

深圳上海LEGOLAND建設中

樂高樂園獨家營運商英國默林娛樂集團(Merlin Entertainments PLC)行政總裁Nick Varney表示，集團看好中國市場，將加大投資，且不排除在中國打造更多樂高樂園，而目前除四川外，深圳、上海樂高樂園也在建設中，其中深圳的樂高樂園將是全球最大樂高樂園。

四川LEGOLAND將融入大熊貓等地方元素

四川樂高樂園度假區位於眉山天府新區視高街道，其中樂高主題樂園將有9個主題園區，分別是樂高街道、樂高積木、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高小夥伴、樂高神話、海盜岸、沙漠王國及樂高城堡；樂高樂園水上樂園則由夢幻泄湖、深海探險、寶藏島及叢林探險四大主題區組成。度假區兩大樂園共有約100種互動遊樂設施、表演和景點，當中除了有迷你天地等樂高樂園特色外，還融入了大熊貓等地方文化元素，並將有多個全球首發主題區。