中國駐美大使秦剛抵達美國履新

中國新任駐美大使秦剛，抵達美國履新，出任第十一任中國駐美大使。

秦剛在社交網站Twitter將簡介改為中國駐美大使，並上載一幅抵達美國機場的相片，用英文寫上「已抵達美國，期待在這個國家接下來的時光」。中國駐美大使館網站亦更新由秦剛發表的歡迎辭，他指中美都是世界上具有重要影響的大國，兩國站在新的歷史關口，應順應時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏。他強調，中國堅定不移走和平發展道路，將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

55歲的秦剛在使館的歡迎辭中指，中美關係歷經風雨，站在新的歷史關口，兩國應順時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏。

前任駐美大使崔天凱6月23日離任回國。

《環球時報》：秦剛首要任務避免中美關係惡化

《環球時報》引述分析人士指，在當前中美關係的大背景下，秦剛擔任駐美大使後的首要任務，一方面是傳遞中方的立場與訴求，推動美國改弦更張，解決中美關係現存的問題；另一方面也要管控兩國分歧，避免中美關係繼續惡化。