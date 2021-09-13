中國駐英大使被拒進入英國會 中方：個別人士可恥及懦夫之舉

中國駐英大使鄭澤光原獲邀出席活動前夕被拒進入英國國會，中國駐英大使館批評，是個別人士的可恥及懦夫之舉，損害中英兩國人民利益。

鄭澤光早前獲英國國會一個跨黨派中國小組邀請，原定當地星期三(15日)到下議院出席活動。但有因為批評中國人權狀況而被北京制裁的英國議員，包括保守黨前黨魁的施志安等，去信下議院議長賀立紳譴責有關邀請，賀立紳在活動舉行前夕作回應，稱跟上議院議長麥福商議後，認為在有議員仍被中方制裁下讓鄭澤光進入西敏宮並不合適，相關活動應另覓地點舉行。

施志安說感謝兩名議長的決定，指英國國會是保護言論自由和人民自由的地方，讓受制裁的議員容忍中國大使進入國會，是不能接受。

駐英國大使館：行為違背兩國人民願望

中國駐英國大使館批評個別英國議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望損害兩國人民利益，是可恥，亦是懦夫之舉。

大使館又說，讚賞英國國會跨黨派中國小組和英中貿協，為促進中英對話與合作發揮的積極作用，至於被推遲的活動放在何時何地，會尊重主辦方的意見。