中國駐英大使館︰多名公民在英受襲促加強防範 內媒稱一周有七八宗

中國駐英大使館︰多名公民在英受襲 促加強防範 內媒稱一周有七八宗

中國駐英大使館網站周二發出公告，指近期多名中國公民在英國劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為在英留學人員，提醒在英中國公民近期加強安全防範，外出時務必提高警惕，遇不良分子挑釁，盡快設法脫身，記住對方體貌特徵並及時報警，並將案件編號和案發經過通報中國駐英使領館，以便中國駐英使領館跟進有關案件的處理進度。

謝菲爾德大學女學生受襲 疑一白人女子涉案

有內地傳媒訪問了一名在謝菲爾德大學學習的中國留學生小雪(化名)，她稱大約從9月20日開始，該校發生7至8宗針對中國學生，尤其是女學生的嚴重身體暴力事件。她指謝菲爾德大學的教學樓分布在城市各個區域，襲擊事件大都發生在謝菲爾德大學的教學樓附近，有受害者被人用鈍器從背後打頭，幾宗案件相信是一名160至165厘米的白人女子所為。但另有學生稱，施襲者包括另一名亞裔女性。

劍橋華人男子超市內被毆 鼻骨折斷

內媒並引述Cambridgeshire Live稱，劍橋市於9月18日亦有華人受襲，受害人是Yuanzhao Zhang，當晚在超市內突然被人從後「扭耳仔」，其後看到約10名青少年，以種族歧視髒話罵他，他還口後被毆打，鼻骨骨折。

中國駐英大使館網站在公告稱，使領館對多名中國公民在英國遇襲高度重視，在案發後第一時間慰問或通過當地僑領探望受害人，進一步了解具體情況，並分別向英國警方和有關學校提出交涉，敦促英方全力偵破案件，盡快將犯罪分子繩之以法，及時向受害人和中國駐英使領館通報案情，採取切實有效措施保障在英中國公民尤其是留學人員的安全與合法權益。中國駐英國使領館將繼續與英國警方、校方保持密切聯繫，堅決維護包括留學生在內的所有在英中國公民人身安全和合法權益。

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