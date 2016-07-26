中國：加拿大對土著兒童的殘害令人震驚髮指

中國於聯合國安理會兒童和武裝衝突問題公開辯論會上，批評加拿大對土著兒童的殘害。

常駐聯合國代表張軍發言時表示，保護兒童是所有國家和政府的責任，在任何情況下都應該是最優先的任務，在這方面要走的路還很長。最近在加拿大暴露的土著兒童在寄宿學校受到殘害、逾4,000人喪失生命的事件令人震驚和髮指。張軍表示，中方敦促加拿大政府切實履行責任，讓世界了解真相，還受害者以正義，避免悲慘事件再次發生。

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加拿大近月先後發現多具兒童遺骸

加拿大卑詩省一間印第安人寄宿學校舊址，上月發現215具兒童遺骸。上周再於薩克其萬省一間由天主教教會管理、運作了近百年直至1997年才關閉的印第安人寄宿學校舊址，利用雷達搜尋發現751個無標記的墳墓。加拿大聯邦政府在19世紀為同化當地的印第安人，70年代開始大舉興建寄宿學校，強制逾15萬名原住民兒童及家人分開，被迫改信基督宗教，不准說母語。加拿大國家真相與和解委員會2015年發表調查報告，形容當時的政策等同「文化種族滅絕」，數以千計兒童於寄宿期間死亡。