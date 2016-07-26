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中大強制師生打針 專家倡降科興接種年齡
37 分前
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中大強制師生打針 專家倡降科興接種年齡
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現時12至17歲青少年，只能選擇復必泰疫苗。(資料圖片)

現時12歲或以上市民已可接種新冠疫苗，有專家指智利已把接種科興的年齡下限降至6歲，而港大進行的研究亦發現，青少年接種科興後的抗體水平，不比父母遜色，期望衛生署下周的會議可討論降低科興接種年齡。另外，政府宣布明日起，社區疫苗接種中心的「即日籌」對象將涵蓋院舍、教職員和餐飲處所等員工。
 

衛生署轄下科學委員會下周三(15日)將召開會議，商討降低科興接種年齡門檻和打第三針等事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在電台節目稱，內地和智利已將接種科興的年齡下限，分別調低至3歲及6歲，認為港府不能「過於故步自封、過分小心、過分在程序上僵化」，促請港府向智利政府索取數據，或要求科興公司盡快提交第三期數據。

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劉宇隆盼開放科興疫苗予未成年青少年。(資料圖片)

劉宇隆又提到，港大一項研究早前為百多名青少年接種科興，初步顯示他們的抗體反應不遜於成年人，並指全球已接種數億劑科興，有效性毋庸置疑，「我唔覺得有安全問題。」截至昨日，本港12至19歲群組首針接種率已超過61%，劉宇隆指學生若不能全面上學，會造成大影響，包括肥胖、精神困擾和影響學習等。他建議本港應盡快容許18歲以下市民打科興，「我看唔到有任何原因再等。」

早前已要求宿生打針的香港中文大學，昨宣布全體教職員及學生均要打針，師生要在下月18日或之前申報是否已打針。若有人基於醫療原因無法接種，中大指他們必須至少每兩周檢測一次，書院及宿舍將提供價格可負擔的測試樣本包。

此外，21間社區疫苗接種中心現時派發的「即日籌」，適用對象明起會擴展至5個特定群組，包括安老院等院舍員工、醫療機構員工、教職員和校巴司機等、餐飲業務和酒吧等員工，以及建造業工地人員。相關人士除可親身到場取籌及申報所屬群組外，亦可委託家人代辦，而每日派發最多4,100個「即日籌」的數量不變。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中大強制師生打針-專家倡降科興接種年齡-283835
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