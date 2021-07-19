中大暴動案兩學生罪成 分別囚3年9月及4年6月

中文大學2號橋在前年11月反修例示威發生激烈警民衝突，四名大專學生被控暴動罪，其中兩人罪成，其餘兩人脫罪，但其中一人使用蒙面物品罪成。案件今日判刑，暴動罪成的IVE男生張俊浩被判監4年6個月，另一名暴動罪成的中大女生鄧希雯被判監3年9個月。兩人和中大學生陳起行另被控違反《禁蒙面法》，早前亦被裁定罪成，陳起行被判監兩個月。

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區域法院法官李慶年早前判決時指，被告張俊浩稱打算出席胞姊的畢業禮，並在神秘女子帶領下進入暴動範圍，法官認為被告謊話連篇，找開脫藉口。而鄧希雯早前辯稱希望在案發現場尋找創作靈感，但法官指，她在現場留下13分鐘之久，在被捕時在暴動核心範圍，與其他示威者形成同一隊型、同一陣線，認為是在鼓勵他人參與暴動。

至於案中其餘兩名暴動罪不成立的被告，法官則指，控方沒有足夠證據證明兩人是否身處暴動核心範圍、逗留多久，亦不能單靠衣著推論他們有參與暴動，裁定罪名不成立。