中大本月底起設閘機 新學年師生入校園須拍卡

香港中文大學今日發表聲明，8月30日將於校園入口設閘機，持有中大智能卡、中大通(CULink)及中大圖書證的師生進入校園時，須先「拍卡」進行驗證身分。

中大教職員宿舍居民及外判工作人員，將陸續收到由相關書院或部門發出的智能卡，以取代現時持有的紙卡入校證；如有需要，智能卡持有人或會被要求出示身份證核實身份。中大校友進入校園時則需出示校友信用卡。

其他訪客須出示QR Code或登記身分證

至於所有其他訪客，如有預先登記會收到大學網上系統所發出的QR Code，需要在閘機掃瞄入閘；其他人則須在入口處登記身分證或其他身分證明文件，方可進入校園。如情況需要，校方保留拒絕訪客進入校園的權利。

目前中大學生進入校園，已需要向保安出示學生證，其他訪客亦須到入口處，向保安出示身分證登記，以及講明將會到訪校園何處。

相關新聞：

唐英傑案｜被告已就定罪及刑期提出上訴

遭林鄭點名或停合作 律師會：一直保持政治中立

民陣解散｜批曾與警方合作論是翻舊帳 林鄭：《國安法》後認清楚團體本質