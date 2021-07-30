中大校園山坡發現女屍 證實為21歲失蹤女

馬料水香港中文大學今日(1日)發現一具女屍，經警方調查後，證實是日前失蹤的21歲女子。據網上尋人帖文，指她昨(7月31日)晚11時許曾向朋友傳送遺言。

警方表示，昨日接獲事主家人報案，指她上月28日在中大士林路一個單位最後露面後，便告失蹤。在翻查閉路電視片段後，她被發現昨凌晨5時曾在和聲書院附近出現過，警方相信她極有可能仍身處中大，遂隨即到該處附近搜索。

身上檢獲遺書

消防凌晨派員到場搜索，其間攀山拯救支援車和救護車亦奉命到場。據悉，在場搜救人員今晨6時許在和聲書院對開一處40米高山崖底發現她，隨即鎖定位置並將她吊起，惜當場證實死亡。警方在其身上檢獲遺書，並安排其家人到場認屍，初步調查後相信她從上址一個單位窗口墮下，死因有待驗屍後確定。

24小時防止自殺求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會24小時中文及多語言防止自殺熱線︰28960000

明愛向晴熱線：18288

生命熱線︰23820000

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

社會福利署熱線︰23432255