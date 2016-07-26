中大研究：學童近視發病率為疫前2.5倍 估算加深速度增1倍

新冠肺炎疫情下，學童連月改為網上學習，長期面對屏幕會對眼睛發展帶來負面影響。香港中文大學醫學院研究發現，本港疫下近視發病率為疫情前2.5倍，形容為出現「爆發式增長」。

中大醫學院於2019年12月至2020年1月、即疫情爆發初期，招募709名6至8歲學童，並跟進他們眼睛健康8個月，期間覆蓋疫情爆發、停課，再與另一組約1,000名學童疫情前的數據比較，發現疫情下學童每年近視發病率為30%，即每3名學童便有約1人患上近視，較疫情前的12%增加1.5倍。另外，研究團隊推算，學童近視加深速度亦由每年加深40度，增至每年加深80度。

專家提醒多做戶外活動

中大醫學院眼科及視覺科學系副教授任卓昇表示，學童於疫下戶外活動時間顯著減少，加上近距離工作時數增加，導致近視發病率大增。他提醒，學童每天花2小時進行戶外活動，可增加多巴胺分泌，有助預防及減慢近視加深，並須培養健康的使用電子產品習慣，適時讓眼睛充分休息。

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