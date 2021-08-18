中大醫學院盧煜明獲「皇家獎章」 憑血漿DNA診斷技術成首名華人得主

香港中文大學醫學院教授盧煜明，憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法及早診斷唐氏綜合症和多種遺傳病的革命性成就，並為其他類型的液體活檢奠下重要基石，成為英國皇家學會本年生物學科「皇家獎章」得主，是該獎項成立近200年以來首位華人得獎者。

「皇家獎章」是英國皇家學會最負盛名的獎項之一，創立於1825年。每年頒發兩枚獎章予在物理和生物學科領域，對 「自然知識」的發展作出最重要貢獻的人，提出「進化論」的達爾文及「原子理論」的道耳頓均為得主。此外，約兩成「皇家獎章」得獎人先後成為諾貝爾獎得主。

研無創產檢用作診斷唐氏綜合症等

盧煜明目前為中大醫學院副院長(研究)、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所長，被譽為「無創產前檢測之父」。他於1997年加入中大，同年發表有關孕婦血漿存有高濃度胎兒DNA的學術文章。盧教授及其團隊後來研發以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，用作診斷唐氏綜合症等病患，並將有關技術從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠，是醫學界的重大突破。

拓展技術至癌症篩查

此外，盧教授的團隊透過大型平行測序技術及創新的生物信息科技，分析母體血漿中的微量 DNA，成功破解胎兒的全基因組圖譜，從而可及早預測多種遺傳病。他更將產前檢測的概念延伸應用至其他醫學領域上，包括監測器官移植後的排斥反應、非入侵性癌症檢測等。最近盧教授的團隊成功研發一種能偵測數十種癌症的血液測試，並和美國一家生物科技公司合作推出作臨床應用。

盧教授表示，對獲獎感到鼓舞和榮幸，並希望能籍此吸引更多年輕人體會科學的樂趣和意義，吸引下一代最優秀的人才進入科學領域探索，尋找下一個科學突破。