中大醫院下季起提供24小時急症服務 病床增至逾120張

今年初已分階段投入服務的香港中文大學醫院，今日(9日)舉行開幕典禮。醫院現時提供普通科、專科門診、內視鏡服務和眼科門診等多項醫療服務，病床數目預計下一季將由現時的95張，增至超過120張，而24小時急症門診中心將會投入服務，醫院亦會提供產科分娩及新生嬰服務

林鄭月娥：港府十分支持興建醫院

特首林鄭月娥致辭時指，港府十分支持醫院的興建，多年來作出不同政策上的配合，如收取象徵式地價、修訂批地條件和批出貸款等。她又稱，市民能在此享用可負擔的私營醫療服務，為他們在公營醫療外提供更多選擇。

中大醫院：定價收費模式提供可預算私營醫療服務

中大醫院行政總裁馮康表示，醫院會透過定價收費模式，為市民提供高透明度和可預算的私營醫療服務。同時，馮康指醫院善用智慧科技改進各項流程及運作程序，以提升服務質素和效率。

香港賽馬會表示，中大醫院是透過其慈善信託基金撥捐13億元支持興建，屬馬會歷年來在醫療衞生方面及對中大的最大單一捐款。馬會主席陳南祿稱，中大醫院正式開幕為香港醫療服務開啟新一頁，「回顧過去數十年來，馬會在推動健康社區的概念上一直不遺餘力，亦支持很多政府創新的項目。」馬會又指，對中大醫院的支持全賴獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐助，將賽馬及博彩收入回饋社會，其中一座臨床醫學大樓更以賽馬會醫療大樓命名。

出席典禮的官員除身兼中大校監的林鄭月娥外，還包括食物及衞生局長陳肇始、衞生署長陳漢儀；中大校董會主席梁乃鵬、校長段崇智和醫學院長陳家亮等亦有出席。現場所見，在中大醫院附近的公共運輸交匯處和澤祥街一帶，有多名警員駐守和截查途人。

中大醫院將參與公私營協作

中大醫院今個月起參與醫管局的公私營協作計劃，協助紓緩公立醫院病人需求。馮康稱，院方已派人到威爾斯親王醫院專科看診，包括內科、外科、泌尿科和耳鼻喉科，亦會協助提供胃鏡及腸鏡等日間醫療程序。若計劃順利，服務會擴展到其他聯網，如新界西聯網。至於下月增設的24小時急症室收費，馮康表示稍後才公布。

政府提出最新的《海外醫生條例》修訂，容許非本地培訓醫生在特定條件下在港執業，馮康被問到日後會否優先聘請中大畢業醫科生時，重申醫院聘請的醫生大多為專科醫生，不會特別區分他們從哪裡畢業，「基本上嚟得嘅已經係專科、有資格」。

馮康：毋須強制中大醫院員工打針

新冠疫苗接種計劃在港展開近200日，馮康稱醫院已有七成接種率、「接種情況幾好」，當中醫生和護士已分別達八成，認為在這個比率下毋須強制員工接種。對於本港近期的移民潮，馮康指中大醫院近期人手「冇乜唔正常」，只有正常的流失。