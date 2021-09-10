中大醫院 全天候急症室下月開 不會強迫員工打針

自年初分階段投入服務的香港中文大學醫院，昨舉行開幕禮。醫院行政總裁馮康表示，下月將提供24小時急症室服務和產科服務，其中急症室收費容後公布。醫院本月起又與醫管局合作，安排中大醫院的醫生到威爾斯親王醫院為內外科、泌尿科和耳鼻喉科診症，以及提供腸鏡和胃鏡等日間手術，馮康透露「公私營協作計劃」日後或擴展至新界西聯網。



特首林鄭月娥在典禮致辭時，指醫院宗旨是為市民提供可負擔收費的私營醫療服務，與政府政策一致，故一直支持醫院興建，包括收取象徵式地價、批出建設貸款等，日後若有擴建計劃亦定必配合。她指中大醫院具多重意義，包括提供教學、服務和科研，鼓勵醫院大膽嘗試，為公營醫院起示範作用。醫院同時獲馬會透過其慈善信託基金，撥捐13億元支持興建，馬會主席陳南祿認為，醫院正式開幕為本港醫療服務揭開新一頁。

對於政府建議同時引入非香港永久居民的海外專科醫生，馮康認為市民會歡迎可吸納更多醫生來港的方法，又指醫院聘請已完成培訓的專科醫生，故不論何處畢業都會考慮。被問到員工接種新冠疫苗情況時，他指逾七成已打最少一針，對此感滿意，故毋須強制員工接種，又稱醫生和護士接種率各達八成。

位於馬料水的中大醫院，是本港首間非牟利私營教學醫院和「智慧醫院」。醫院樓高14層，配備多項創新先進設備支援治療程序及運作，包括電子病歷紀錄、流動資訊科技及物聯網等技術。