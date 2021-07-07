中大開發嶄新大腦電圖測試 預測嬰兒未來語言能力

香港中文大學跨學科團隊研發出一套嶄新的腦電圖測試技術，以預測嬰兒長大後的語言能力，讓家長儘早得知問題，並透過早期介入或訓練，改善孩子的語言能力或減低語言障礙的嚴重程度。

中大何鴻燊認知神經科學教授黃俊文領導的研究團隊，聯同中大醫學院兒科學系教授梁廷勳及林鴻生，2017年開始研究利用腦電圖測試去預測嬰兒長大後的語言能力水平。團隊招募118名12個月或以下、家庭以中文為母語的嬰兒，在看護人抱著睡覺下聆聽中文語句聲音，並接受腦電圖測試，約1年半後再接受語言能力測試，成功構建出一套個人語言發展預測計算程式。嬰兒只要花最快半小時接受上述測試，經人工智能程式分析，便可預測其語言能力較高、平均或較低，準確度達92%。

腦電圖測試可早1至2年識別嬰兒潛在語言問題

梁廷勳表示，團隊利用神經測量數據構建全新的預測模型，預測表現遠超其他用傳統臨床指標，如出生時體重及懷孕周數等２來計算的模型。他又指一般嬰兒甫出生便可接受腦電圖測試。與傳統行為測試相比，腦電圖測試可提早1至2年識別嬰兒潛在語言問題。

黃俊文指，口語發展始於嬰兒分辨語調細微分別的能力，掌握嬰兒的中樞神經系統如何編寫及區分語音，提供最好的機會去預測早期語言發展水平。林鴻生補充，希望此腦電圖測試及預測演算法將來可納入新生嬰兒聽力普查測試，除檢查嬰兒聽力是否正常外，更可以收集數據以評估日後出現語言障礙的機會。