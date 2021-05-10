中央網信辦整頓「飯圈」 重點打擊投票打榜、網絡水軍等亂象

內地早前有一批粉絲為取得某品牌牛奶瓶蓋投票給偶像而購買最少27萬支奶，並將全部奶倒落坑渠，惹來全民譴責及官方連串針對「飯圈」(粉絲圈)的整頓。中共中央網路安全和信息化委員會辦公室(網信辦)今日在網站宣布，即日起展開為期兩個月的「清朗．『飯圈』亂象整治」專項行動，重點打擊「應援集資、投票打榜」、「網絡水軍」等五大亂象。

網信辦指，「飯圈」粉絲群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮，破壞清朗網絡生態，不利未成年人身心健康，而且民眾反映強烈。今次行動將重點打擊以下五項問題，分別是「誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為」、「飯圈粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為」、「鼓動飯圈粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為」、「以號召粉絲、僱用網絡水軍、『養號』形式刷量控評等行為」，以及「通過『蹭熱點』、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為」。

網信辦表示，行動期間，將關閉、解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯私隱等影響惡劣的帳號、群組，從嚴處置飯圈職業黑粉、惡意行銷、網絡水軍等違法違規帳號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

網信辦又指，行動將加強綜合施策和分類管理，督促網站平台切實履行主體責任，進一步完善社區規則和用戶公約，著力規範飯圈各參與主體的網上行為，合理改善飯圈粉絲活躍產品的相關功能，加強明星經理人公司、粉絲團規範管理，在引導青少年理性追星上協同發力，探索形成規範飯圈管理的長效工作機制，推動飯圈文化實現良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。

騰訊、民航局也有整頓措施

騰訊前日也宣布整頓飯圈亂象，包括嚴打刷榜、數據造假、誘導未成年人打榜應援、相互謾罵、挑動對立、鼓吹過度消費等。國家民航局亦於上周五指出，今年以來，僅北京首都機場就有近500人因追星而違法違規，其中2人被刑事拘留、342人被罰罰，目前正研究加強懲戒力道及治安管控，嚴打粉絲追星過程中出現的違法違規行為，嚴重違法者可列入嚴重失信人名單，限制乘搭航班。



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