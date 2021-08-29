中宣部：禁止劣跡藝人轉移陣地復出

內地藝人、「飯圈」接連發生轟動全國的違法、失德、瘋狂灑錢追星等亂象，令當局整頓娛樂圈和粉絲圈之心更加堅決。今日繼國家廣電總局發布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》後，官方「新華社」亦報道，中共中央宣傳部已於近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，並禁止義務教育階段(小學至初中)未成年人參加偶像團組和線下應援活動。

陰陽合同逃稅以新方式死灰復燃

《通知》指出，隨著文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題，有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」(以描述男男愛情的耽美小説改編拍劇)3之風等新情況新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣，人民群眾反映強烈，故中宣部會同有關部門在近期集中開展文娛領域綜合治理工作。

提高行業准入門檻 規範經理人

《通知》要求進一步加強行業管理，除了禁止劣跡藝人轉移陣地復出外，還要規範明星廣告代言，以及提高准入門檻，規範藝人經理人等，嚴格執行演出經理人資格認證制度，同時研究制定演員經理人機構、網絡表演經理人機構等管理辦法。此外，要發揮行業協會作用，加強職業道德委員會職能，積極展開道德評議，及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經理人公司、明星工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

禁止未成年人參加線下應援活動

《通知》又指，要嚴格內容監管，嚴管綜藝節目，健全審批機制，嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，並要樹立正確審美觀，加強文藝創作審美導向把關；加強青少年思想道德教育，學校、家庭、社會形成合力，引導樹立正確價值觀，禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動，並要加強青少年普法教育，加強飯圈集資亂象、不良網貸等負面個案的警示教育作用。

《通知》並提到，要加強正面宣傳，引導從業人員崇德尚藝；加強輿論監督，營造良好環境；發揮文藝批評作用，引導正確審美。另外，亦要研究制定粉絲社群管理、經理人公司管理、直播管理、演藝明星金融產品和遊戲產品代言管理等監管規則，同時要豐富從業人員的教育培訓手段，加強思想政治引領，明確紅線底線。

八方面加強整頓飯圈亂象

《通知》又強調，中宣部還就進一步持續整治飯圈亂象作出專門部署，從加強綜藝節目管理、加強榜單產品管理、加強粉絲消費管理、加強粉絲互動管理、加強明星經理人管理、加強明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面著力，堅決抵製造星炒星、泛娛樂化等不良傾向，以及流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。

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