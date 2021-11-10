包點夾茶錢行賄招聘主任 中年婦判240小時社服令

廉政公署早前落案起訴一名女子，涉嫌向一名地產發展商招聘主任提供共5,000元賄款，以求對方協助她獲聘為保安員。被告柯美景(51歲)，早前承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，今日在東區裁判法院被裁判官鄧少雄判處須履行240小時社會服務。

案情透露，太古地產於今年2月中招聘保安員，被告申請有關職位並出席了網上面試。被告於今年3月2日收到評審其表現的太古地產招聘主任通知，其申請並不成功。她其後向該招聘主任發手提電話短訊，要求對方下次招聘時給予她幫助。

被告翌日致電該招聘主任，表示會送贈一些自製包點給對方。同日下午，被告把一袋包點放置在該招聘主任辦事處的接待處，並以手提電話短訊要求對方不要將包點交給他人。招聘主任向其上司匯報事件，其上司隨後安排把該袋包點棄置。

包點連2000元「茶錢」遭棄置

今年3月4日，招聘主任收到數個由被告發出的手提電話短訊。被告表示之前一日向對方提供了2,000元「茶錢」，若她獲聘及通過試用期，會再向對方提供3,000元。招聘主任立即向其上司匯報事件，但他們無法尋回該袋包點及2,000元。案情透露，被告將2,000元「利是」放入該袋包點內送到招聘主任辦事處，及後亦向招聘主任發出上述短訊。

太古地產在廉署調查案件期間提供全面協助。