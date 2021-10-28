中年漢尖東紅磡灣海面飄浮 水警救起送院

一名中年男子在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面飄浮，由水警救起送院搶救。

今早，警方接報，指懷疑有人形物體在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面載浮載沉，水警輪趕至現場在附近搜索，初步消息指發現一名中年男子，已被救起送回岸後，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。

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