中年漢尖東紅磡灣海面飄浮 水警救起送院
2 小時前
中年漢尖東紅磡灣海面飄浮 水警救起送院
一名中年男子在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面飄浮，由水警救起送院搶救。
今早，警方接報，指懷疑有人形物體在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面載浮載沉，水警輪趕至現場在附近搜索，初步消息指發現一名中年男子，已被救起送回岸後，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中年漢尖東紅磡灣海面飄浮 水警救起送院-291381