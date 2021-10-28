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中年漢尖東紅磡灣海面飄浮　水警救起送院
2 小時前
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尖東紅磡灣國際郵件中心飄浮珍惜生命
中年漢尖東紅磡灣海面飄浮　水警救起送院
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一名中年男子在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面飄浮，由水警救起送院。(網上截圖)

一名中年男子在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面飄浮，由水警救起送院搶救。

今早，警方接報，指懷疑有人形物體在尖東紅磡灣國際郵件中心對出海面載浮載沉，水警輪趕至現場在附近搜索，初步消息指發現一名中年男子，已被救起送回岸後，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中年漢尖東紅磡灣海面飄浮　水警救起送院-291381
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