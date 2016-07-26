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中年男JR上野站持刀刺傷兩人被捕　疑患有精神病 (更新)
9 小時前
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日本東京傷人案上野
中年男JR上野站持刀刺傷兩人被捕　疑患有精神病 (更新)
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兩名男子今日下午在JR上野站內被人用刀刺傷，當中穿白裇衫的男子背部被刺中。(Twitter圖片)

日本下午發生傷人案！日本時間下午約3時15分，一名45歲男子在東京JR上野站內，用刀刺傷兩名男子，兩人未有生命危險，而行兇男子則以意圖謀殺被捕。

日本時間今日下午約3時15分，JR上野站一名男子手持刀具，向站內兩名分別20多歲及30多歲的男子施襲。其中一人的大腿內側被刺傷，而另一名男子則背部被刺傷，二人未有生命危險。涉案的45歲男子當場被警員以意圖謀殺拘捕。

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戴帽的疑兇被警察制伏。(Twitter圖片)

排隊提款期間遇襲

Twitter的影片所見，一名戴帽的男子被警員押走，其手上有血跡。據Twitter上表示，當時有網民在上野站內的提款機前排隊提款，期間後方有人被刺傷。

東京警方表示，犯案的刀具是刃長約12厘米的小刀，而疑兇在接受調查時承認案件，警方的後續調查指，疑兇懷疑有精神病。警方表示兩名遇襲男子是公司的同事，與疑兇並不認識，事發時30多歲的傷者正在提款，而20多歲的傷者則在排隊，期間排隊的20多歲男子先被刺傷背部，其後30多歲的男子大腿內側亦被刺傷，之後二人上前追截疑犯。目前東京警方在下班繁忙時間仍在車站內調查，暫列案件為突擊殺人事件。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中年男jr上野站持刀刺傷二人被捕-288800
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