中廣核：台山核電站一切數據正常

中法合資興建和營運、距港130公里的廣東台山核電站(圖)，懷疑洩漏放射性物質。美國有線新聞網絡(CNN)報道，台山核電站法方公司、法國國企「法國電力公司」擁有的「法馬通」(Framatome)，分別在本月3日及8日致函美國能源部請求技術支援，指台山核電站核反應堆洩漏裂變氣體，中國政府部門為免核電站停運，竟放寬周邊放射性物質上限至原上限兩倍以上，超出法國標準，形容「放射性威脅逼在眉睫」。報道指，美國政府過去一周多次開會研究事件並與法方討論，亦曾與中方接觸，最終認為情況未到「危機」程度，會持續監察。法馬通則稱，正支援台山核電站解決「性能問題」，相關數據顯示核電站運作符合安全標準。

台山核電站中方公司「中國廣核集團」前晚於網站通報，核電站及周邊環境監測數據正常，兩部機組各項運行指標符合核安全法規及電廠技術規範要求。通報又提到，2號機組已按計劃完成投入商業運作以來首次大維修，並於本月10日恢復運作。