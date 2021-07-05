中法德三國元首舉行視像峰會 冀中歐擴大共識合作

國家主席習近平與法國總統馬克龍及德國總理默克爾召開視像峰會。3人討論多項議題，包括國際貿易、全球疫苗供應、環境保護，以及伊朗和緬甸局勢。

相關新聞：蘋果日報停刊｜歐議員指港府回應新聞自由覆函內容早已預計

《新華社》報道，習近平在會上提到，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明，世界比以往任何時候都需相互尊重、精誠合作，而非猜忌對立、零和博弈，希望中歐擴大共識及合作，為應對全球性挑戰發揮重要作用。法德兩國則希望歐洲國家能夠在內地市場有公平競爭的機會。

習近平指，中歐應正確看待相互差異，理性處理彼此分歧，中國最希望的是發展好自己，而非取代別人，中國提出的共建一帶一路倡議，目的是本著共商共建共享原則，創造更多共同發展機遇，希望歐洲在國際事務中更好發揮積極作用，共同維護好世界和平穩定和發展繁榮。他又說，非洲是抗擊新冠疫情和實現經濟復甦最艱巨的地區，同時亦是發展潛力最大的大陸，希望歐方能加大對非洲的支持和幫助，向有急需的非洲國家提供更多疫苗。

法德領導人嚴重關切中國人權狀況

報道引述馬克宏及默克爾都贊同歐中關係的重要性，支持歐中投資協定盡快獲批。法國總統府就指，法德領導人在會上表達了對中國人權狀況的嚴重關切，並重申反對強迫勞動。默克爾辦公室就指，歐中關係非常重要，共識及合作領域多，應相互尊重，加強對話減少分歧，亦有談及國際貿易、應對氣候變化和生物多樣性等議題。