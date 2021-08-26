中港行動 破7.4億元跨境洗黑錢集團 2.7億元疑來自43騙案

多個銀行戶口有可疑交易，警方跟進調查發現，疑與43宗騙案損失2.7億元有關，中港兩地日前採取聯合行動，搗破一個跨境洗黑錢集團，涉及金額達7.4億元，包括該2.7億元騙款，兩地共拘捕22人，包括31歲集團主腦，當中14人在香港落網，凍結120萬元懷疑犯罪得益。



女長者失8220萬

檢獲的證物包括銀行卡、開戶文件紀錄及智能電話等。警方指，接獲線報一些銀行戶口牽涉可疑交易，戶口款項涉及至少43宗去年4月至今年8月的電話騙案、投資騙案和網上情緣騙案有關，損失金額約2.7億元。受害人由23至83歲，10男3女，單一受害人為一名女長者損失8,220萬元，接內地官員來電指要求檢查她的存款是否涉及黑錢。另外4.7億元仍調查款項來源。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，犯罪集團涉招攬他人在香港開設傀儡戶口，將網上登入戶口及密碼轉交集團，再在內地設立中心操控，遙控處理騙款和清洗黑錢，之後將得益轉往海外。

利用虛擬銀行戶口便利

鄭麗琪說，初步調查發現，涉案集團並非直接與詐騙集團有關，主要負責轉走騙款，須調查資金來源。本案涉及85個傀儡戶口，由警方拘捕的14人持有，其中79個牽涉虛擬銀行，以及不同種類的加密貨幣，有趨勢顯示不法分子或藉開設虛擬銀行戶口的便利洗黑錢，警方將與有關方面加強合作和監管。

中港兩地執法部門周二採取聯合行動。香港警方在全港多處拘捕12男及2女，年齡由23至75歲，包括集團主腦，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢和幫助訊息網絡犯罪活動罪。內地執法部門在深圳南山區拘捕8人，包括一名香港女子和7名內地男子，當局仍追查「黑錢」流向。