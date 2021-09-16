中環碼頭表演者嘈音滋擾惹投訴 本月起聘保安巡查

自從旺角行人專用區2018年取消後，部分被稱作「大媽團」的街頭歌手和表演者轉戰中環碼頭，惟當局仍不時收到涉及嘈音的投訴。政府今日(5日)表示收到不少市民投訴，指在中環碼頭近香港摩天輪一帶，有很多街頭表演者配備揚聲器以極大聲浪演唱，對途人造成嚴重滋擾，而表演器材亦佔用公眾地方，令途人受阻。當局補充，在新型肺炎疫情下觀眾駐足圍觀表演，亦會增加病毒在社區傳播風險。

委員會派員向違規者發警告信

政府指，中西區地區管理委員會上月在中環碼頭一帶張貼告示及懸掛橫額，要求街頭表演者不得使用任何揚聲器材，以免對市民造成滋擾，委員會其後亦持續派員進行多次實地視察及向違規表演者發出警告信，更在本月起聘請保安員於中環碼頭一帶巡查，要求違規表演者停止滋擾行為。同時，警方亦加強日常巡邏和執法行動。

政府指推措施後情況改善

當局續指，在政府採取一系列打擊措施後，中西區撲滅罪行委員會及中環及半山分區委員會代表今日傍晚到中環碼頭一帶視察時，發現街頭表演對途人造成滋擾的情況得以改善。政府再次呼籲有關人士，除非得到許可，切勿在公眾地方使用揚聲器演唱，以免對途人造成滋擾及阻塞通道，否則政府會向有關人士作出勸諭或發出口頭警告，並要求有關人士終止表演，及採取適當法律行動。

中環碼頭表演者嘈音滋擾惹投訴 本月起聘保安巡查