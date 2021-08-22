中環街市活化今午試業 市民讚新舊兼融

耗資5億元復修及活化的中環街市正式開幕，逾70間商戶亦於今日試業，中午12時半開幕前已吸引大批市民排隊入場參觀，有見證中環街市六十多年變遷的市民認為，街市活化後新舊兼融，亦有市民坦言「冇以前嗰種味道」。

前商戶：難尋回以前回憶

現年51歲、其父親60年代已在中環街市擺豬肉檔的黎先生，家族在中環街市擺檔達40年，他今天與家人前來參觀，指現時中環街市「有冷氣幾舒服，幾多飲飲食食幾得意」，唯他坦言很難尋回以前回憶，又指「唔好叫街市喇，叫商場啦」。不過，他認為要向前望，不會回望太多從前。中環街市活化後，他亦受邀未來於場內分享從前中環街市的點滴。

市民嘆睇住時代變遷

現年64歲的關先生表示，自己「嚟左(中環街市)六十幾年，睇住時代變遷」，他笑指小時候其父親經常帶他前來，自己十分頑皮，「偷嘢食俾人追」。他形容，街市現時已「面目全非」，很多從前賣菜的叔叔嬸嬸都已過世、退休，懷念的事太多已「無從說起」，活化後開幕覺得「好開心」，認為現時的中環街市新舊兼融。於80年代從事地盤、今年72歲的龐先生回憶指，當年在中環滙豐銀行重建地盤工作，經常來中環街市吃飯，他坦言：「講真靚就靚左，但已經冇咗以前嗰種味道」。

商戶：對人流有信心

有推廣漁業文化的海味網店於中環街市設首間實體店，商店除發售海味，亦有展出漁民用過的工具。負責人白女士指，中環街市的位置有利，其活化、保留本地傳統文化的理念亦與網店相同；加上租金合理，因此簽了兩年租約，她坦言始終街市「攤左十幾年」，但對人流有信心，亦相信活化項目對初創發展有幫助。

韋志成：街市經復修後「脫胎換骨」

市建局行政總監韋志成於開幕禮形容，街市經復修後是「脫胎換骨」。被問到市民認為活化後很多舊有味道消失，華懋集團行政總裁蔡宏興強調，項目是「活化」而非「保育」，雖保留原有結構，但加入新年代的元素。他又指，中環街市為途人必經之路，同一時段可容納3,000人，對營運環境及人流有信心，又指市建局宣布集團「十年經營權」，短短5個月出租率已達八成，料明年初第二期翻新完成後，很快可全數租出；現時租戶的租期介乎6個月至2年，集團亦提供低於市價的租金予部分希望鼓勵的產業商戶。

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