中環街市首階段復修明日開放及試業

中環街市於2017年起由市區重建局進行活化，經過長達3年復修和保育，項目完成首階段工程，明日(23日)開放及試業。耗資超過5億元活化的中環街市總樓面面積約12萬方呎，當中可供出租面積約5.6萬方呎，由100多間商舖承租，首階段舖位出租率已達八成，場內部分店舖作最後準備階段「衝刺」，包括貨品上架等。

相關新聞︰中環街市料明年陸續開放

中環街市保留五大特徵

街市內保留了五大特徵元素，包括外牆參考落成初期使用的米白顏色，重塑歷史原貌；中庭的開放式設計，並加設休憩設施、大型投影與音響設備，讓市民在這空間休息、進行街頭表演及大型活動；地下層重現昔日傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面，同時塑造半開放式社區表演空間；保留6種共13個不同類型的街市攤檔，並進行修復及加固；街市大樓約六成承重結構成功鞏固及修復，重新呈現柱網風格結構，讓自然光從外圍及面向中庭牆身的窗戶透入室內。

市區重建局總監(規劃及設計)區俊豪指，中環街市活化項目不以消費作主導及不以獲取最大盈利為營運原則，希望提供多元化用途讓市民享用街市內的優質設施，同時達至「新舊分明」，保育具價值的元素，並活化舊建築為公眾提供期望的用途。

藉活化中環街市，希望體現「親」、「動」、「融」三大元素，華懋早前已獲批10年的營運權，華懋集團中環街市項目總監苗汝菁指，透過保留舊有文化元素讓市民感到親切，未來5年擬舉辦250項不同類型活動為這棟歷史建築注入新活力，及引進本地初創品牌和保留傳統老店體現新舊文化融合。

相關新聞︰華懋奪市建局 中環街市活化項目營運合約

中環街市試業辦STEAM工作坊

試業期間，市建局與香港科技園及數碼港合作舉行首個STEAM工作坊，秉承「創新」概念推動科學、科技、工程、藝術和數學教育，現已開放網上預約登記。中環街市試業首天開放時間為中午12時半至晚上10時；平日地面層至2樓營業空間由上午10時開放至下午10時，中庭休憩空間由上午8時開放至下午10時，2樓24小時行人通道及公共洗手間則是24小時開放。中環街市正進行第二階段活化工程，最快於明年第二季開放。