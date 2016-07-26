中秋佳節 葵涌醫院貼心特製健康月餅贈院友

距離中秋佳節不足一星期，但葵涌醫院的院友受疫情影響，料今年中秋都未能獲家人探訪。院方為讓病人分享節日氣氛，今年首度製作自家製健康月餅，盼向院友們送上溫暖和支持。葵涌醫院行政事務總經理盧國銓表示，月餅由白蓮蓉和四分一個蛋黃製成、少油少糖，成分更獲營養師過目。



由員工自行研發的月餅，早在3至4個月前已經開始試驗製作。盧國銓憶述，很多膳食部員工都未曾製作月餅，部門同事首次製作時連月餅皮都搓不成、無法焗製，味道亦欠佳。後來經反覆嘗試後，終拿捏到搓皮和落油等成分的技巧。月餅製成後將於下周二中秋節當日，在午餐中提供予約300名正常膳食的院友。此外，為讓患有糖尿病的院友可享用月餅，部分會以紫薯代替蓮蓉及蛋黃作為餡料。

院方行政總監、臨床行政區主管、護理總經理、行政事務總經理及膳食部員工等人，昨日到工場製作約400至500個月餅。盧國銓稱，之前都有向院友送上布甸和焦糖燉蛋等，但早前聽到有院友想食月餅後，遂安排今次的計劃，盼他們即使沒法回家，也能一同度過佳節。