中秋節｜港鐵連續3年不提供通宵服務

中秋將至，市民外出賞月謹記留意尾班車。港鐵表示，因應新冠肺炎最新情況，考慮到中秋節當晚各處活動的時間安排，以及政府實施減少人群聚集等防疫措施，經審慎考慮後，港鐵決定中秋節當天(9月21日)維持正常服務時間，不會提供通宵服務。

港鐵表示，今年中秋節的非繁忙時段加強港鐵列車服務，在所有重鐵綫(機場快綫及迪士尼綫除外)合共增加超過250班額外班次。港鐵將由下午較早時段起開始加强列車服務，港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫晚上繁忙時段前後時間的列車班次均會加密，而東鐵綫、屯馬綫、南港島綫及東涌綫晚上繁忙時段前的列車服務亦會加强。港鐵會於當天密切留意重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務的乘客需求，並會在有需要時加強繁忙路段的服務。

中秋節｜港鐵加強服務班次

港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫：

⚫ 下午3至5時：2至6.7分鐘一班

⚫ 下午8時半至11時：3.8至10分鐘一班

東鐵綫 (紅磡至上水段)：

⚫ 下午3至5時：2至8分鐘一班

屯馬綫：

⚫ 下午3時半至4時45分：3.5分鐘一班

南港島綫及東涌綫：

⚫ 下午4至5時：3至8分鐘一班