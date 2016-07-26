中秋節2021｜港鐵App今午派電子優惠券 系統一度故障

為迎接中秋節，港鐵商場將透過MTR Mobile手機應用程式，於今日下午2時起，以先到先得方式派發45,000張100元港鐵商場指定類別電子優惠券，以及1,000張500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券(適用於港鐵旗下所有商場，ELEMENTS圓方除外)。然而，在活動開始後，系統已出現故障，當中只彈出「系統現正繁忙。請再嘗試」通知，無法順利進切入活動頁面。在下午約2時06分，系統回復正常，惟頁面已部分顯示「優惠已換罄」。

頁面隨後再表示，由於活動反應熱烈，「一Click即搶！港鐵商場HK$500時裝及美容電子優惠券」以及「一Click即搶！HK$100指定類別電子優惠券」經已派發完畢。是次限時派發活動已圓滿結束，感謝各位支持及參與。成功搶到電子優惠券的MTR Mobile登記用戶，有關獎賞將於24小時內加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

港鐵商場與全港市民一同迎接中秋佳節，今日下午限時派發45,000張100元港鐵商場指定類別電子優惠券及1,000張500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券，總值高達港幣500萬。MTR Mobile登記用戶可領券。

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