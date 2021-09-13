中秋節2021｜荃灣廣場設20米長「秋月星光大道」

中秋將至，有否想過室內賞「月」？今個中秋，荃灣廣場在場內布置了逾20米長的「秋月星光大道」，光影之間，可與摯親好友於觸手可及的「皎月」同慶佳節。「秋月星光大道」有３大打卡位，包括浪漫滿屋、甜蜜半月和讓夢想隨氣球起飛，一家大小或者同朋友、愛人打卡都適合！



此外，商場亦推出「月滿．共嚐」中秋歡聚優惠，於9月11至22日於場內任何餐飲食肆商戶消費滿1,000元即送80元商場贈券；滿2,000元即送160元商場贈券，在中秋「月」食越筍。

荃灣廣場「秋月星光大道」開放詳情

日期：2021年9月10日起

時間：星期一至四上午10時30分至晚上8時30分

星期五、六、日及公眾假期上午10時30分至晚上10時

*開放時間如有更改，恕不另行通知

地點：荃灣廣場L5空中花園





「月滿．共嚐」中秋歡聚詳情

日期：2021年9月11日至22日

詳情：於場內任何餐飲食肆商戶消費滿1,000元即送80元商場贈券；消費滿2,000元即送160元商場贈券

時間：上午12時至晚上10時

地點：L3顧客服務中心