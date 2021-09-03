中秋節｜黃大仙祠辦花燈廟會 與市民同賀中秋

一年一度的中秋又來臨！隨著近月本港疫情緩和，不少市民回復興致，打算於中秋期間出外迎月賞燈。適逢今年嗇色園黃大仙祠創立一百周年，園方將於本月18至24日，於黃大仙祠舉行花燈廟會活動，結合中秋花燈晚會和「嘉年華」式的廟會，包括大型花燈及猜燈謎活動、「潮拜大仙祠．香港百年微縮模型展」、糅合傳統與現代技藝的文娛表演及攤位遊戲，以及天文觀星賞月及環保工作坊等，與市民一同迎接中秋佳節。



不過記得留意，廟會開放時間分開日場和夜場，日場時間為早上10時至下午4時30分，而夜場則為傍晚6時至晚上9時，中秋節當晚會延長開放至晚上10時。而廟會花燈則在晚上6時才亮燈，最後入園時間為關園前30分鐘，想影相打卡的市民就要把握時間啦！



是次活動免費入場。公眾可參加活動以換領豐富禮品，數量有限，換完即止。





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