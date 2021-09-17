中秋節｜黃大仙花燈廟會如廁2蚊位 花燈大仙手勢咩意思？

嗇色園黃大仙祠迎中秋及大仙寶誕，昨起(18日)至周五(24日)舉行「花燈廟會」，免費開放入場欣賞各個花燈娤置，吸引大批市民參觀和拍照，不過有市民卻把焦點放到大仙疑似舉起中指的手勢。

其實大仙手勢有段故，中文大學中國文化研究所在1985年一份學報中曾經考究黃大仙祠內畫像，畫像中大仙右手執杖，左手除中指外，其餘手指微屈，配合身邊的松樹、山羊、石塊等景物，表現「赤松黃大仙」及「叱石成羊」的意念。或許是市民多遠觀參拜，未必人人細心留意到，而花燈拉近距離又發光，才吸引到市民眼球。

除大仙手勢惹關注，市民另一焦點是上廁所要「進貢」，據市民分享拍攝到通告顯示，使用廁所須付費2元入閘，更是電子支付，接受八達通及支付寶付款，65歲或以上長者及身高1米以下小童免費。

今年花燈廟會在黃大仙祠內舉行，結合中秋花燈晚會及嘉年華形式，在適逢嗇色園創立100周年，旨在與市民分享喜悅，同時推廣「香港黃大仙信俗」及其他本地非物質文化遺產項目，弘揚中國傳統文化。活動包括「潮拜大仙祠．香港百年微縮模型展」、大型花燈裝置、於從心苑中式長廊猜燈謎、逾50場糅合中國文化傳統與現代技藝的文娛表演、攤位遊戲及工作坊等，亦有三款特色網上小遊戲，讓大眾認識黃大仙祠。