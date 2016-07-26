中秋節2021｜天文台預告中秋有雨 康文署4場地明起有節日燈飾

下周一至三是迎月、中秋和追月，但天文台預測中秋前後均有幾陣驟雨。未知有雨天氣會否影響市民晚上賞月。康文署公布，明日起(17日)起至下周三(22日)在3個場地包括維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾。此外，香港文化中心露天廣場亦會擺置光影藝術裝置《月球另一面》至10月3日，歡迎市民前來欣賞。各場地的亮燈時間為每日傍晚6時半分至晚上11時，中秋節(21日)當晚的亮燈時間將延長至午夜12時。惟因應新冠肺炎的最新情況，將不設表演和文娛活動項目。

維多利亞公園的六個足球場將展示多組繽紛燈飾，當中的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，高達六米；其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型為千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、歡樂迎月的相思鳥及雙子兔的燈飾。



沙田公園的燈飾以海底世界為主題，將有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜、水母等。天水圍公園將擺設一盞五米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組，為公園增添氣氛。



位於香港文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以六個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，引領大眾思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。