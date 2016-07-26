中秋節2021｜葉劉旗袍福利圖賀佳節 網民盛讚人比花嬌

一年容易又中秋，賞月佳節除「食燈籠玩月餅」外，萬眾「旗」待的年度「福利圖」上線了！行政會議成員兼新民黨立法會議員葉劉淑儀今(21日)早於Facebook再度上載多張身穿旗袍的中秋賀照與民同樂，更寫下唐詩《八月十五夜》中，「萬里無雲鏡九州，最團圓夜是中秋」，以慶祝神舟十二號三名航天員早前返抵地球。

葉劉淑儀早前獲邀成為「白老鼠」接種第三針新冠疫苗，事後她形容身體沒有大礙，而打針似乎沒損她度佳節的雅慶。她於貼文提到，感謝「渾水」向她送月餅，而且盒上印有她的肖像，味道也不錯。

葉劉祝願早日通關

至於上載的照片中，她身穿多款不同款色的旗袍，並於照片上以毛筆字體寫上「祝早日通關」、「我在杭州買的旗袍好看嗎？」等的字句。她特別提到，中秋寓意圓滿，代表家庭團圓，相信絕大多數香港人都與她一樣，希望早日通關，讓分隔兩地的家庭和親友可以早日團聚。

有網民留言盛讚葉劉的造型，形容她「風韻尤(猶)存，人比花嬌」、「高貴典雅」、「偶像」，另有人指「中秋可以見到精心打扮既(嘅)葉太，好開心」，亦有網民關心她的身心健康，呼籲她「早些去英國與女兒團聚，勿留戀香港政治熱廚房」。