中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)
1 小時前
中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)
今日(22日)是中秋節翌日，醫院管理局轄下14間普通科門診診所會提供服務，包括港島及九龍各4間，以及新界7間。其中，有9間亦會向市民派發新型肺炎深喉唾液樣本收集包。
當局發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者，發言人建議應盡量向普通科門診、私家醫生或私家醫院24小時門診求診。
中秋節翌日提供服務的門診
⚫ 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 *
⚫ 貝夫人普通科門診診所 *
⚫ 香港仔賽馬會普通科門診診所 *
⚫ 觀塘社區健康中心
⚫ 聖母醫院家庭醫學診所
⚫ 柏立基普通科門診診所 *
⚫ 油麻地賽馬會普通科門診診所
⚫ 戴麟趾夫人普通科門診診所
⚫ 瀝源普通科門診診所 (服務暫遷往圓洲角普通科門診診所)
⚫ 石湖墟賽馬會普通科門診診所 *
⚫ 大埔賽馬會普通科門診診所 *
⚫ 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 *
⚫ 屯門診所 *
⚫ 元朗賽馬會健康院 *
部分門診同時派發深喉唾液樣本包
上述門診服務時間為09:00至13:00、14:00至17:00。帶 * 者為早上9時起會派發新型肺炎測試樣本包的門診，派完即止；該等門診同時會在早上9時至11時收集樣本。
中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中秋節2021-醫管局14間門診照常應診-附名單-285766