中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)

今日(22日)是中秋節翌日，醫院管理局轄下14間普通科門診診所會提供服務，包括港島及九龍各4間，以及新界7間。其中，有9間亦會向市民派發新型肺炎深喉唾液樣本收集包。

當局發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者，發言人建議應盡量向普通科門診、私家醫生或私家醫院24小時門診求診。

中秋節翌日提供服務的門診

⚫ 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 *

⚫ 貝夫人普通科門診診所 *

⚫ 香港仔賽馬會普通科門診診所 *

⚫ 觀塘社區健康中心

⚫ 聖母醫院家庭醫學診所

⚫ 柏立基普通科門診診所 *

⚫ 油麻地賽馬會普通科門診診所

⚫ 戴麟趾夫人普通科門診診所

⚫ 瀝源普通科門診診所 (服務暫遷往圓洲角普通科門診診所)

⚫ 石湖墟賽馬會普通科門診診所 *

⚫ 大埔賽馬會普通科門診診所 *

⚫ 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 *

⚫ 屯門診所 *

⚫ 元朗賽馬會健康院 *

部分門診同時派發深喉唾液樣本包

上述門診服務時間為09:00至13:00、14:00至17:00。帶 * 者為早上9時起會派發新型肺炎測試樣本包的門診，派完即止；該等門診同時會在早上9時至11時收集樣本。

中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)