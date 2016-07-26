中秋賞月｜睽違8年 今年中秋真正「十五的月亮十五圓」

月到中秋分外明，今年中秋節的月亮更是睽違8年後真正「十五的月亮十五圓」，絕非常見的「十五的月亮十六圓」。大家中秋夜食月餅賞花燈之餘，別忘記也抬頭欣賞難得的中秋滿月。不過，今年中秋滿月最圓時刻是當日早上7時55分，而自今年開始，連續3年的中秋節正日都是正宗滿月。

滿月最常出現於農曆十六

台北天文館表示，根據統計，農曆十六出現滿月的機率最高，約佔47%，十五出現的機率約為37.5%，十七約為15%，而十四出現滿月的機率最低，僅0.5%，故坊間有「十五的月亮十六圓」之說。若只看2001年至2050年的中秋節當月滿月，發生在農曆十六的最多，有26次，農曆十五當日20次，農曆十七4次，農曆十四沒有。

至於「十五不一定滿月」的原因，新華社引述中國科學院紫金山天文台科普主管王科超作詳細介紹。王科超表示，農曆一個月之中，月球運行到地球和太陽之間成一直線、從地球上看不到月亮的那一刻稱為「朔」，當日稱為「朔日」，即農曆初一；從一個朔到下一個朔的時間，是農曆的一個月，而每個農曆月的大約中間點會出現一次滿月，滿月時刻稱為「望」，故農曆一個月又稱為「朔望月」。

滿月日子由地月運行時間決定

他表示，一個朔望月平均約為29.53天，而滿月不一定剛好在農曆十五出現，更多是在農曆十六，少數出現於農曆十七，偶爾是農曆十四，主要是因為月球繞地球及地球繞太陽的運動軌道近乎橢圓形，運行時快時慢，地、月的步伐急緩決定了從朔到望的時間，最短約13.9天，最長約15.61天，平均14.77天，

朔出現時間影響望發生時間

他假設農曆某月的朔發生於農曆初一的0時0分0秒，按朔到望的平均時間約14.77天計，第14.77天就是當月的望，即農曆十五，而當月就是「十五的月亮十五圓」。但朔也可能發生在農曆初一當日的中午或日末，若朔去到望維持14.77天不變，只要朔發生的時間距朔日日首(0時0分0秒)超過0.23天，當月的望就會發生於農曆十六，而「十五的月亮十六圓」最為常見。

農曆十四十七滿月也有可能

若朔發生在朔日接近日末，且朔望間隔較長，例如15.1天，則當月的望是在農曆十七；若朔望間隔較短，如13.95天，且朔極接近朔日日首，望則出現在農曆十四，而「十五的月亮十四圓」最為罕見。