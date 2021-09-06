中秋金多寶攻略｜9月21日晚上攪珠 睇清最旺六合彩號碼十大最旺投注站

六合彩中秋金多寶攪珠將於9月21日舉行，截止售票時間為當日晚上9時15分，將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。對上一次六合彩中秋金多寶已經是2019年，2020年受疫情影響停辦，今年重啟此項目。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定上周六(18日)的攪珠順延舉行。

中秋金多寶攻略｜最旺六合彩號碼

中秋金多寶至今共舉行35次，根據六合彩官方數據顯示，「7」出現過10次，「15」出現過9次，「12」、「28」、「40」及「43」出現過8次。

中秋金多寶攻略｜近十期熱門號碼

至於近10期六合彩攪珠最旺的號碼，包括出現了3次的「2」、「5」、「12」、「21」、「29」和「36」。另外，出現率最高的疊字號碼，包括出現了2次的「33」、出現了1次的「11」和「44」。

中秋金多寶攻略｜十大最旺投注站

馬會資料顯示，截至今年7月13日，本港十大幸運投注處依次為中環士丹利街投注站(47次)、屯門市廣場投注站(43次)、荃灣青山道投注站(39次)、尖沙咀漢口道投注站(38次)、上環干諾道西投注站(38次)、觀塘廣場投注站(37次)、九龍灣德福投注站(35次)、沙田好運中心投注站(35次)、大埔廣場投注站(32次)、上水石湖墟投注站(32次)。