中美氣候合作｜王毅晤克里：要「綠洲」須先處理周邊「荒漠」

美國氣候特使、前國務卿克里應邀訪華，周二晚抵達天津，並繼周三與中國國務委員兼外長王毅就中美氣候變化合作進行視像會議後，周四分別與國務院副總理韓正及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行視像會議。

王毅：止滿世界圍堵打壓中國

根據外交部網站及官媒新華社報道，王毅在會議中批評，中美關係近期急轉直下，面臨嚴重困難，是因為美方對中國作出重大戰略誤判。他強調，「解鈴還需繫鈴人」，美方應停止將中國視為威脅和對手，「停止滿世界圍堵打壓中國」，亦應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」(註1)，採取實際行動改善中美關係，「不能舊帳未了又添新帳」，還應本著相互尊重、平等互利的原則展開雙邊、地區和全球層面的協調合作，「不能只搞單行道」。

他又形容，美方希望中美氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化，因為中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，故美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

韓正：中美合作須以信任為前提

韓正則直言，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

楊潔篪：合作必須雙向互利

楊潔篪就批評，美方一段時間以來採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，令中美關係遭遇嚴重困難。他又指，中方對與美方溝通對話和務實合作秉持開放態度，中美可以加強在氣候變化、疫情防控、經濟復甦等廣泛雙邊領域及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作，但與此同時，合作必須是雙向、互利的。

克里：願互相尊重加強對話

克里回應王毅時表示，美中合作對應對當前緊迫的氣變挑戰至關重要，美方願與中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方的領導力，為推動落實《巴黎協定》目標樹立典範，也為解決美中關係面臨的難題創造機遇。

他又對韓正表示，美中應保持建設性接觸，共同應對全球性挑戰，並指美方認同中國為應對氣候變化所作巨大努力，願與中方加強接觸溝通，加緊落實《巴黎協定》，共同應對全球氣候變化威脅。至於回應楊潔篪時，他就指出，美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了《巴黎協定》，美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。