中美角力｜中國西南美國商會據報應中方要求停止運作

位於成都的「中國西南美國商會」表示，接獲中國當局指示，要停止運作。外電引述商會的聲明報道，稱根據中國法規，必須停止營運，不會再以「中國西南美國商會」的名義活動，沒有具體解釋原因。

總部設在成都的「中國西南美國商會」的官網，目前顯示為「更新中」。

商會主席王曉東接受《路透社》訪問時指，商會正與地方當局商討註冊和未來方向，又透露內地民政部似乎正推動，所有外國政府只可以在內地設立一間商會的規定。民政部暫時未有回應。

美國國務院發言人批評，事件顯示中國不透明、任意監管的環境，助長國內敵視外資企業的投資氣氛，敦促中國當局與商會合作，解決任何與註冊或營運相關的問題。 「中國西南美國商會」負責促進美國與成都的投資與貿易，不隸屬於「中國美國商會」。總部設於北京的中國美國商會，是目前唯一被中方認可、代表美國在華企業的商會。

美國駐成都總領事館去年關閉至今

「中國西南美國商會」在1996年成立，業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，與設在北京的中國美國商會沒從屬關係。中方一年前以反制美國，關閉中國駐休斯敦總領事館為由，關閉美國駐成都總領事館至今。