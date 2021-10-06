中美角力｜傳美特種部隊派駐台灣已至少一年

美國傳媒報道，美軍特種部隊秘密派駐台灣，協助訓練台灣軍隊至少一年。美國《華爾街日報》引述不具名的美國官員表示，一支由大約二十多名美軍特種作戰部隊與海軍陸戰隊組成的部隊，秘密駐紮在台灣至少一年，協助訓練台灣的地面及海上防衛人員。

報道指，部署在台灣的美軍人員，協助進行小艇及地面防衛訓練，按時間進行輪換，並指這支駐紮在台灣的美軍規模雖然細小，但甚具象徵意義。

《路透社》亦引述匿名消息來源指，有小數目的美軍特種部隊輪班派駐台灣，協助訓練當地軍隊，雖沒有提及此行動確切開始的時間點，但至少是在1月美總統拜登就任前就展開。

分析指事件公開將迫使中國做出回應

美國國防部發言人表示，對具體的行動、作戰及訓練沒有評論，但強調在面對中國的威脅，美方對台灣的支持及防衛關係維持一致。德國馬歇爾基金會亞洲項目主任Bonnie Glaser表示「我不會排除北京警覺此事的可能性，事件公開將會迫使中國做出回應，可能進一步對台灣施壓。」

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