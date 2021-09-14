中美角力｜國台辦：美國試圖以台制華遏制中國發展都是徒勞

美國據報考慮將「台灣經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，北京強調堅決反對包藏禍心的「更名」圖謀。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，搞冷戰思維、零和博弈，拿台灣問題做文章，試圖「以台制華」，遏制中國發展，都是徒勞，指美方既然一再表示從來無意改變一個中國政策，就應以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮強調，民進黨甘當外部勢力的棋子，不斷在國際上玩弄謀“獨”花招、挑釁生事，只會嚴重損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難，重申「台獨」是歷史逆流，是絕路，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

趙立堅：美方應恪守一個中國原則

英國《金融時報》日前引述消息指，美國正認真考慮應台灣要求，將駐美國代表處由「台北經濟文化代表處 」(Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO」改名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。同日， 美國總統拜登與國家主席習近平通電話。中國官媒稱，美方表示無意改變「一個中國」政策。

中國外交部發言人趙立堅周一(13日)回應指，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台「駐美經文處」更名為「台灣代表處」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海穩定。

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