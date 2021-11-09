中美角力｜外國傳媒指中美領袖最快下周舉行視像會議

外國傳媒引述知情人士表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登，最快下星期舉行視像會議，白宮及中國駐美大使館皆未有證實有關報道。

《路透社》報道指，中美元首最快下星期舉行視像會議，無說明日期。《彭博社》則引述兩名知情人士指，中美雙方正討論舉行會議的實際日期，其中一人透露，會議不會討論會否重開中國駐休斯敦總領事館，以及美國駐成都總領事館。

中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，上月初在蘇黎世與白宮國家安全顧問沙利文會談，原則上同意國家主席習近平與美國總統拜登，會在年底前視像會面。白宮發言人皮埃爾被問到會面日期時，重申兩國原則上同意在年底前會晤，正進行工作層面的磋商，未有交代具體情況。

美國繼續禁止資金投資中國軍方關聯企業

另外，拜登表示，美國將繼續採取前總統特朗普時代的政策，禁止美國資金投資中國軍方擁有或控制的中國企業。拜登去信眾議院議長佩洛西，指中共剝削美國資金，獲取資源去發展及提升解放軍情報能力及國防裝備，情況越趨嚴重，讓中共有能力直接威脅美國本土及海外美軍，決定繼續實施上屆特朗普政府的行政命令，禁止投資企業、退休基金等資金，投資中國軍方持有或控制的公司。

相關新聞：