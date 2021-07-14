中美角力｜彭斯籲拜登政府對中國採取更強硬立場

美國前副總統彭斯呼籲拜登政府，對中國採取更強硬的立場。彭斯出席一個講座美國保守派智庫傳統基金會發表卸任後首場關於美中政策的演說時表示，指拜登政府軟弱將會招致邪惡，認為中國對美國的繁榮及安全構成威脅，中國未成為「邪惡帝國」，但正在向這個方向發展。

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彭斯建議在關乎美國國家安全的產業，加速與中國經濟脫鈎，停止向受僱於美國科技公司的中國公民發放專業技術工作簽證，以保護美國知識產權和國家安全，禁止中國投資美國的重要基建計劃，將不符合規定的中國企業退市，關閉所有孔子學院等。

彭斯促拜登政府要求北京披露新冠疫情起源

彭斯敦促拜登政府，要求北京披露新冠疫情起源，停止對新疆維吾爾人的迫害，若果北京不肯披露疫情源頭，以及停止對新疆維吾爾人的迫害，就應該要求將2022年冬季奧會改在北京以外的地方舉行。彭斯又指，美國可以強化美台經貿關係，不單只令雙方受惠，亦能夠協助台灣持續安全。