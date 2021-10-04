中美角力｜戴琪指中方未有遵守經貿協議承諾 將與劉鶴對話

美國貿易代表戴琪發表拜登政府對中國的貿易戰略，未來幾日會同國務院副總理劉鶴舉行網上會議，就相關問題與中方進行坦誠對話，推動中方履行對貿易協議的承諾。她同時指，會取消前總統特朗普對中國貨徵收的部分關稅。

戴琪在華府智庫組織、美國國際戰略研究中心的演說中，批評中國長期以來不遵守全球貿易規範，削弱了美國以至全球其他地區的繁榮，即使美中兩國達成第一階段貿易協議，仍無助消除根本性憂慮，直指中國未有完全履行協議中的承諾，美國政府將會研究採取新措施保障自身的經濟利益，未來幾日會同國務院副總理劉鶴舉行網上會議。

戴琪：美國會採取甚麼措施視乎對話進展

至於美國會採取甚麼措施，戴琪表示，要取決於對話進展。她說，華府將保留所有選項，以推動中國停止向半導體、鋼鐵和其他行業，提供數十億美元的國家補貼，令美國公司利益受損。她強調，華府已準備部署所有工具，並探索新工具的開發，包括通過與其他經濟體的合作，亦會視乎情況，決定是否啟動「301調查」。

中美去年初簽署首階段經貿協議，根據協議，中國要在今年底為止的2年內，額外採購2000億美元美國貨品及服務，但有美國學者分析，疫情嚴重打擊了中國人購買美國商品，截至今年8月，中國只是完成目標採購額的六成二。

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