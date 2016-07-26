中美角力｜拜登簽署《安全設備法》 加強限制華為中興

美國總統拜登簽署《2021安全設備法》(Secure Equipment Act of 2021)，法案正式生效。相關法案進一步阻止華為和中興等5間被認為獲中國政府支持之公司生產的設備，取得美國監管機構發放的新設備許可。

《安全設備法》要求美國聯邦通訊委員會(FCC)不得審核或同意授權會對國安構成風險的設備申請，確保來自相關公司的不安全裝置，不會再安裝在美國的通訊網路。

美國聯邦通訊委員會委員Brendan Carr表示，自2018年以來，該委員會已批准逾3,000項來自華為的申請，該法案將有助於確保華為和中興通訊等公司的不安全設備，無法再進入美國的通訊網路。

美國自去年推動法案圍堵華為等華企

美國聯邦通信委員會於2020年制定新規定，要求美國電訊公司折除及取替「對國家安全構成威協的通訊設備和服務清單」所涵蓋的公司的供應設備。今年3月，美國聯邦通訊委員會將華為、中興、海能達、海康威視和浙江大華5間中國通訊設備生產商列入黑名單，指它們生產的通訊器材以及提供的服務，會對美國國家及個人安全構成威脅。但該規定僅適用於使用聯邦資金購買的設備，以非聯邦政府資金購買的設備則可使用，故《2021安全設備法》法案旨在堵塞有關漏洞。

美國聯邦通訊委員會於7月撥款19億美元，為美國鄉村電信營運商拆換華為、中興通訊等中企製造的設備提供補償。

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