中美角力｜拜登簽署行政命令 禁投資華涉軍企業增至59間

美國總統拜登簽署行政命令，美國政府將禁止投資中國涉軍企業的「黑名單」擴大

拜登修訂禁止投資同中國軍方有關聯企業的禁令，擴大至國防及監控技術的企業，涉及的實體由特朗普政府時的48間，增至59間。新增被禁投資華企業，包括航天通訊控股集團、中國航空工業集團、中國交通建設，中移動、中海油、華為、海康威視、中聯通及中芯國際等，由財政部負責執行並更新名單，取代國防部原有的名單。新投資禁令將於8月2日凌晨生效，投資者有一年時間撤出投資。

華府官員料未來有更多華企被納入禁令

拜登表示，行政命令是要阻止美國投資，支持中國軍工聯合體、以及軍事、情報和安全研發項目。他亦發現在中國境外使用、開發或使用中國監控技術，以鎮壓或嚴重侵犯人權的行為，構成了不尋常及特殊威脅，因此決定擴大對中國企業的投資禁令，禁止美國民眾投資損害美國與盟友安全及民主價值的中國企業。

美國財政部稱將持續更新這份「黑名單」，預料未來幾個月會有更多中資企業納入名單中。有華府官員預計，未來數月會再有更多中國公司被納入禁令。

